Минтруд РФ: на выплату новых детских пособий потребуется 70—80 млрд рублей в год

Новый подход к выплатам пособий на детей от 1,5 до 3 лет потребует выделять из бюджета 70—80 млрд рублей в год. Чиновники уже считают проект бюджета.

«Мы исходили из того, что это потребует порядка 70—80 млрд рублей в год. И эти средства попадут в семьи с относительно невысокими доходами — планка доходности будет два прожиточных минимума», — передает ТАСС слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Ранее эксперты называли цифру в 60 млрд рублей. Напомним, что планы довести детские пособия до прожиточного минимума озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что пособия должны получать семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Сам Топилин уже говорил, что пособия вырастут приблизительно до 10 тысяч рублей.