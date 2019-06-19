Топилин рассказал до какой суммы доведут пособие на ребенка

Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал приблизительный размер пособия по уходу за ребенком после его увеличения. Оно будет доведено до регионального прожиточного минимума, который в среднем составляет около 10 тысяч рублей.

«Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка», — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет до прожиточного минимума. В то же время считает глава правительства платить их необходимо не всем родителям, а только нуждающимся.