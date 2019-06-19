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Топилин рассказал до какой суммы доведут пособие на ребенка

11:22, 19.06.2019
Топилин рассказал до какой суммы доведут пособие на ребенка
Фото: government.ru

Глава Минтруда РФ Максим Топилин назвал приблизительный размер пособия по уходу за ребенком после его увеличения. Оно будет доведено до регионального прожиточного минимума, который в среднем составляет около 10 тысяч рублей.

«Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка», — приводит слова министра ТАСС.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил повысить пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет до прожиточного минимума. В то же время считает глава правительства платить их необходимо не всем родителям, а только нуждающимся.

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