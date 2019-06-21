На выплаты новых детских пособий потребуется около 60 млрд рублей в год

Эксперты подсчитали, что на выплату повышенных пособий на ребенка потребуется около 60 млрд рублей в год.

Власти приняли решение с 2020 года выплачивать пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что право на выплаты получат семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на одного взрослого.

Руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко считает, на исполнение этого решение потребуется то же количество денег, что и на выплаты на первого ребенка до полутора лет. На эти цели в бюджете предусмотрено 48,6 млрд рублей на 2019 год, пишут «Известия». Уже на следующий год заложены 58,4 млрд, на 2021-й — 60,7 млрд рублей.

Напомним, что о повышении детских пособий 19 июня заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На следующий день президент Владимир Путин пояснил, кому именно будут выплачиваться эти пособия.