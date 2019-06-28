Тереза Мэй: нормализация отношений с Россией сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке заявила, что нормализация отношений между Великобританией и Россией в настоящий момент невозможна.



«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия, которые угрожают Великобритании и ее союзникам», — говорится в заявлении представителя офиса премьера.

Также Мэй заявила о наличии неопровержимых доказательств причастности России к делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Она также добавила, что Великобритания хочет, чтобы два человека, ответственные за инцидент в Солсбери, предстали перед судом.



Встреча Путина и Мэй состоялась в первый день саммита G20 в Осаке. Также у российского лидера запланированы переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

