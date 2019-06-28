На сегодня запланирована встреча Путина и Трампа

Сегодня, 28 июня, ожидается, что президент России Владимир Путин в рамках первого дня саммита «Большой двадцатки» (G20) проведет переговоры с несколькими лидерами стран.

Одна из самых ожидаемых встреч — с президентом США Дональдом Трампом. Она начнется в 8:00 по мск. Беседа может продлиться около часа, она вписана в график двух лидеров перед вторым заседанием саммита. Ожидается, что Путин и Трамп обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане, Украине, Венесуэле, на Корейском полуострове, а также переговорят о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе и выходе США из СВПД, пишет ТАСС.

Также у Путина запланированы встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ранее Путин рассказал об ожиданиях от саммита G20.