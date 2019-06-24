Эксперт: нефтепровод «Дружба» не сможет работать в полную силу еще год

В Белоруссии сообщили, что нефтепровод «Дружба» будет работать вполсилы еще около года.

«Даже по оценкам российских экспертов, для очистки трубопроводов ПАО «Транснефть» потребуется минимум восемь месяцев. Только после этого система «Дружба» сможет выйти на привычную мощность. Это только предварительные оценки. С течением времени можно будет более трезво оценить ситуацию и назвать реальные цифры ущерба», — сказал в интервью «Вестнику «Белнефтехима» главный инженер белорусского оператора южной ветки «Дружбы» — ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

По его словам, сейчас в Белоруссии совершенствуют концепцию безопасности в сфере транспортировки нефти для исключения случаев загрязнения нефти в трубопроводах в дальнейшем.

20 июня стало известно, что в нефтепроводе «Дружба» вновь обнаружили загрязненную нефть.