В нефтепроводе «Дружба» вновь обнаружили загрязненную нефть

На польском участке трубопровода «Дружба» было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Об этом сообщили в «Транснефти».

Превышение нормы хлорорганики обнаружили после анализа в пункте «Адамова застава», откуда нефть поступает в Польшу. Точечная проба, отобранная в 15.00 19 июня, показала превышение в 60 ppm (частиц на миллион).



Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена. Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня.



Вероятной причиной повышения концентрации хлорорганики стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белоруссии, передает «РИА Новости».



Напомним, что «Белнефтехим» 19 апреля пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четырех человек отправили под домашний арест.

