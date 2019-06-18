Итоги дня: закон о приостановке ДРСМД, уход Прокофьевой с поста главного архитектора Казани, рост цен на бензин

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 июня.



Государственная дума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Согласно документу, президенту РФ предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.



С поста главного архитектора Казани уходит Татьяна Прокофьева, которая работала в этой должности 10 лет. При этом Прокофьева останется в градостроительных комиссиях исполкома в качестве архитектора.



Производители автомобильного бензина в России резко увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года. В среднем цены на бензин в прошлом месяце, по данным Росстата, выросли на 17,5%.



В России расширили категории льготников, освобожденных от взносов за капремонт и платы за пользование жилым помещением. Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.

Темпы роста промышленности в России в мае упали с 4,6% до 0,9%. При этом за пять месяцев текущего года рост промпроизводства составил 2,4% в годовом выражении.



Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка. В СИЗО на два месяца направлены 28 участников конфликта.

