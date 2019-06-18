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Госдума РФ приняла закон о приостановке ДРСМД

13:05, 18.06.2019
Госдума РФ приняла закон о приостановке ДРСМД
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Документ был поддержан всеми фракциями ГД и тремя комитетами — по международным делам, по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.

В документе предлагается приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму 30 мая президентом России Владимиром Путиным.

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