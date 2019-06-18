Темпы роста промышленности в РФ упали с 4,6% до 0,9%

Росстат подсчитал индекс промпроизводства за май 2019 года. Рост промышленности составил только 0,9%.

При этом, по уточненным данным ведомства, в апреле промпроизводство в стране увеличилось на 4,6%, передает «Прайм».

При этом за пять месяцев текущего года рост промпроизводства составил 2,4% в годовом выражении.

В месячном выражении падение промпроизводства в мае составило 2,1%, а с исключением сезонного и календарного факторов — 0,8%.

Напомним, что изначально Росстат сообщал о рекордном росте промышленности в апреле, указывая цифру 4,9%. Однако СМИ заподозрили ошибку в этой отчетности, и вскоре отчет был отозван на пересмотр.