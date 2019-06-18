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Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ

10:46, 18.06.2019 4
Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ
Фото: pixabay.com

В России расширили категории льготников, освобожденных от взносов за капремонт и платы за пользование жилым помещением. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 18 июня.

Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.

Граждане освобождаются от платы за содержание жилого помещения, в том числе за услуги работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем и так далее.

Также они получили право не оплачивать услуги ЖКХ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России понятие «отец-одиночка» могут сделать официальным. Мужчины, которые воспитывают детей без матерей, смогут претендовать на льготы.

ОбществоВласть
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 июня
    а там кто героии России? миллиардеры чиновники, губернаторы итд. а есть среди них доярки, шоферы, шахтеры труженники села???? миллиардеров освоьодили от уплаты жкх. смешно.
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  • Анонимно 18 июня
    Кто за них будет платить ?
    Государство им не выдает достойную пенсию, если они пенсионеры или нетрудоспособные ?
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  • Анонимно 18 июня
    Будут платить соседи по дому, на них будут раскидывать чужие затраты (воду, свет и т.д.). Не понятно почему родственники проживающие с "типа Героями" за себя платить не будут им за, что такая привилегия???
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  • Анонимно 18 июня
    Платить будет государство путём дотаций. Сейчас уходят из жизни последние участники ВОВ, а выплаты им были немалые. Пенсии по 30-40 тысяч. Деньги высвобождаются. Вот их и направляют на новые льготы взамен выбывающих людей. Расходы государства остаются прежними, статус льгот меняется в соответствии с ходом времени. Государство не отказывается от льгот, просто они перераспределяются. Жирные чинуши и ворьё тут не при чём. Героев России среди них нет.
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