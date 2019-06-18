Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ

В России расширили категории льготников, освобожденных от взносов за капремонт и платы за пользование жилым помещением. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 18 июня.

Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.

Граждане освобождаются от платы за содержание жилого помещения, в том числе за услуги работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем и так далее.

Также они получили право не оплачивать услуги ЖКХ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России понятие «отец-одиночка» могут сделать официальным. Мужчины, которые воспитывают детей без матерей, смогут претендовать на льготы.