Суд арестовал всех 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.

По словам пресс-секретаря суда Сергея Маслова, 28 участников конфликта отправлены в СИЗО на два месяца. Он также уточнил, что все арестованные — мужчины из цыганской общины, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что суд арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.



Напомним, конфликт в селе Чемодановка Пензенской области случился 14 июня. Местные жители рассказали, что драка завязалась после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД произошедшее назвали «бытовым конфликтом». В результате инцидента погиб один человек, несколько находятся в больнице.

