Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5%

Фото: Максим Платонов

Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.



Кроме того, подскочили цены и на некоторые другие нефтепродукты: на газовый стабильный конденсат (на 18%), сжиженные пропан и бутан (на 8,4%), нефтяной кокс (на 5%), прочие нефтяные газы (на 11,8%). Цены на сырую нефть увеличились на 4,5%, следует из данных Росстата.



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку проверить сообщения в СМИ о случаях роста цен на АЗС в регионах Дальнего Востока и Сибири. После этого ФАС и Минэнерго начали проверку сообщений о росте цен на бензин.

