Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим замом

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин высказался о назначении Михаила Бабича своим заместителем.

Министр выложил в Instagram совместную фотографию с Бабичем. «Усиливаем министерство тяжелой артиллерией», — прокомментировал снимок Орешкин.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Бабича на пост замминистра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на портале правовой информации.

В 2018 году Бабич ушел с должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) на более престижный пост посла РФ в Белоруссии. Однако уже в апреле Владимир Путин подписал приказ об отставке дипломата.