Итоги дня: прекращение уголовного преследования Голунова, идея сокращения рабочей недели, итоги ПМЭФ для Татарстана

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 июня.



Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении». Журналист сегодня будет освобожден из-под домашнего ареста. Колокольцев ходатайствовал об освобождении от занимаемых должностей двух генерал-майоров полиции. Сотрудники полиции, которые задерживали Голунова, отстранены от исполнения обязанностей на период проверки.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. В Госдуме одобрили идею сокращения трудовой недели.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал Медведев на Международной конференции труда в Женеве.

Сегодня глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на брифинге в кабмине РТ заявила, что в этом году Татарстан в рамках Петербургского международного экономического форума подписал 31 соглашение на общую сумму более чем 75 млрд рублей.



На Зеленодольском заводе имени Горького в присутствии главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».



Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.



Полицейские задержали подозреваемого в разгроме редакции журнала «Сноб». Им оказался 24-летний мужчина из ближнего зарубежья. Против него возбудили уголовное дело о краже. Ущерб составил 90 тыс. рублей. Помимо погрома, мужчина украл ноутбук сотрудника издания.

