Захватывающий мир продуманных ходов и комбинаций: нефтепереработчики сразились за шахматной доской

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Не просто игра



Работники АО «ТАИФ-НК» в очередной раз доказали, что им под силу любые виды спорта, будь то мини-футбол, настольный теннис, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание и не только. В минувшие выходные на базе СК «Шинник» состоялось первенство компании по шахматам. Это новый вид состязаний для работников предприятия, первый розыгрыш состоялся в прошлом году, получив много положительных откликов.



Победитель прошлого первенства, приборист цеха №11 Нефтеперерабатывающего завода Румиль Гильманов увлекся игрой в шахматы еще в первом классе. Неоднократно отстаивал честь Нижнекамска на республиканских и российских соревнованиях, имеет награды различного достоинства.



— В детстве я посещал несколько кружков: футбол, танцы и шахматы. В процессе тренировок понял, что сражаться за шахматной доской мне намного интереснее, чем гонять мяч по полю. Шахматы — не просто игра. Это увлекательный досуг, тонкий расчет, замечательная тренировка памяти и умения просчитать игру на несколько ходов вперед, мастерство предвидеть ходы соперника. Шахматы — это и железная выдержка, упорство, умение владеть собой, — рассказал он.

По словам Румиля, благодаря корпоративным соревнованиям можно встретиться с единомышленниками и обрести новых знакомых. К слову, в этот день сразиться за шахматной доской ему пришлось не только с коллегами, но и своим бывшим тренером. Габдулла Ахметгалеев также принял участие в соревнованиях по просьбе игроков.



— Позади уже два тура из пяти, мне повезло, пока я выигрываю, но посмотрим, как игра сложится дальше. Сегодня собралось много сильных участников, среди которых есть и мои ученики. Хочется отметить высокий уровень подготовки всех игроков. Несмотря на то, что они уже много лет профессионально не занимаются шахматами, не потеряли свои навыки и знания, — отметил он.



«Ребята собрались очень сильные»



Второй год подряд в первенстве по шахматам принимает участие слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда цеха №01 Завода бензинов Айнур Муратшин. Пришел на соревнования с твердым решением взять реванш. В прошлый раз Айнур занял второе место, немного уступив лидеру Румилю Гильманову.



— Шахматы люблю с детства. В эту секцию меня привел мой друг, который на тот момент уже играл в шахматы. Мне хотелось победить его, но я ни разу так этого не сделал, — смеется Айнур. — Когда увидел объявление в корпоративном телеграмм канале о том, что вновь состоится турнир по шахматам, то сразу записался. В том году не получилось забрать первое место, попробуем еще раз.

Еще один участник соревнований — специалист по охране труда Азат Раимов. В шахматы играет столько лет, сколько себя помнит. Познавал особенности игры самостоятельно. Признается, что последние годы не садился за шахматную доску, немного растерял навыки. И только благодаря корпоративным соревнованиям смог вновь окунуться в мир продуманных ходов и комбинаций.



— Первый тур я выиграл, второй проиграл. Буду более внимательным. Ребята собрались очень сильные. Приятно увидеть коллег в неформальной обстановке, пообщаться, поделиться опытом, — говорит он.



На протяжении всей игры сохранялась интрига, никто до последнего не знал, кто возьмет первое место. По итогам пяти туров Румиль Гильманов и Айнур Муратшин набрали равное количество очков, им пришлось играть друг с другом два дополнительных матча. Первый завершился вничью, во втором Гильманов вырвал победу. Реванш не удался. По итогам соревнований абсолютным победителем первенства по шахматам вновь стал Румиль Гильманов, второе место занял Айнур Муратшин, третье — Рамиль Муллагулов.

Однако на этом борьба для работников компании не заканчивается. 20 апреля команда «ТАИФ-НК» примет участие в финале престижной международной шахматной онлайн бизнес-лиге среди предприятий топливно-энергетического комплекса CHESS TЭК. По итогам отборочного тура, прошедшего в марте, нефтепереработчики вошли в 10 сильнейших команд.



Лилия Егорова