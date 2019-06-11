В Зеленодольске началась церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия»
На Зеленодольском заводе имени Горького в присутствии главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова началась церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия». Об этом передает корреспондент «Реального времени».
Он присвоил звание заслуженного строителя Ингушетии главе АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивану Егорову и гендиректору ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького» Александру Карпову.ПромышленностьОПК Татарстан
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