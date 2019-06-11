Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.



В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление — до четырех лет.



В случае гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы вместо 4—9 по действующему законодательству, передает ТАСС.



Напомним, что данный законопроект был внесен в Госдуму РФ 10 апреля. В середине мая он был принят в первом чтении. 30 мая Госдума РФ приняла этот закон в третьем, окончательном чтении.