Полиция задержала подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
Полицейские задержали подозреваемого в разгроме редакции журнала «Сноб».
Как сообщает RNS со ссылкой на владельца проекта Марину Геворкян, журнал объявил сбор средств.
По данным «Интерфакса», подозреваемым оказался 24-летний мужчина из ближнего зарубежья. Против него возбудили уголовное дело о краже. Ущерб составил 90 тыс. рублей. Помимо погрома, мужчина украл ноутбук сотрудника издания.
Напомним, накануне главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила о том, что офис издания в Москве за ночь полностью разгромили. Она также обратила внимание на возможные проблемы с техникой.Происшествия
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