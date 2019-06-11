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Полиция задержала подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

13:15, 11.06.2019
Полиция задержала подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полицейские задержали подозреваемого в разгроме редакции журнала «Сноб».

Как сообщает RNS со ссылкой на владельца проекта Марину Геворкян, журнал объявил сбор средств.

По данным «Интерфакса», подозреваемым оказался 24-летний мужчина из ближнего зарубежья. Против него возбудили уголовное дело о краже. Ущерб составил 90 тыс. рублей. Помимо погрома, мужчина украл ноутбук сотрудника издания.

Напомним, накануне главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила о том, что офис издания в Москве за ночь полностью разгромили. Она также обратила внимание на возможные проблемы с техникой.

Происшествия
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