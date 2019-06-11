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Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова

17:06, 11.06.2019
Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова
Фото: facebook.com

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении». Заявление размещено на официальном портале МВД РФ.

Напомним, сегодня рано утром председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко публично выступила в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного московской полицией на прошлой неделе якобы за хранение и распространение наркотиков. Спикер Совфеда назвала действия правоохранителей «либо непрофессионализмом, либо головотяпством, либо провокацией».

При этом сам журналист заявлял, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа, он будет освобожден сегодня.

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