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С 11 июня действует новый порядок использования материнского капитала

18:19, 11.06.2019
С 11 июня действует новый порядок использования материнского капитала
Фото: Pixabay.com

11 июня вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому теперь средствами материнского капитала нельзя погасить ипотеку в кредитных организациях, неподотчетных ЦБ РФ, сообщает «Парламентская газета».

В постановлении уточняются правила использования денег, которые получают семьи в связи с рождением второго или последующих детей. Теперь можно будет погашать ипотечный кредит, взятый только в банке, подотчетном ЦБ РФ или в едином институте развития в жилищной сфере.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.

ЭкономикаОбществоВласть
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