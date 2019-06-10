Москалькова предложила тратить материнский капитал на лечение детей

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова предложила дать родителям возможность тратить материнский капитал на лечение детей.

По представлению омбудсмена необходимо разрешить использование этих средств на высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, проведение диагностики, операций и реабилитации, следует из доклада Москальковой о деятельности за 2018 год, опубликованном в «Российской газете».

По мнению Москальковой, следует разрешить тратить маткапитал на расходные материалы при проведении сложных операций у детей, имеющих дефекты развития опорно-двигательного аппарата и аномалии развития внутренних органов. Использовать эти деньги также можно было бы для компенсации расходов на лекарства, не включенные в список жизненно важных препаратов.

Напомним, что сегодня уполномоченный по правам человека встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала ему о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



