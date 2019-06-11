Голикова: в сфере «серой» занятости находятся около 15 млн россиян

По последним данным, количество россиян, находящихся в сфере «серой» занятости, составляет около 15 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также прокомментировала прогноз о том, что число трудоспособного населения к 2025 году сократится на 2 млн человек. По ее словам, эти данные не вызывают тревогу в правительстве, а сокращение может быть компенсировано выведением «из тени» россиян, которые работают неофициально, пишет ТАСС.

Ранее в ФНС сообщили, что борьба с выплатами «серых зарплат» обеспечила поступление в бюджет дополнительных 100 млрд рублей.