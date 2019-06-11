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Голикова: в сфере «серой» занятости находятся около 15 млн россиян

14:39, 11.06.2019 1
Голикова: в сфере «серой» занятости находятся около 15 млн россиян
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

По последним данным, количество россиян, находящихся в сфере «серой» занятости, составляет около 15 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она также прокомментировала прогноз о том, что число трудоспособного населения к 2025 году сократится на 2 млн человек. По ее словам, эти данные не вызывают тревогу в правительстве, а сокращение может быть компенсировано выведением «из тени» россиян, которые работают неофициально, пишет ТАСС.

Ранее в ФНС сообщили, что борьба с выплатами «серых зарплат» обеспечила поступление в бюджет дополнительных 100 млрд рублей.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:01
    А кто создал такие условия?
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