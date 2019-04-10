В ФНС считают, что борьба с «серыми зарплатами» принесла бюджету дополнительные 100 млрд рублей

Борьба с выплатами «серых зарплат» обеспечила поступление в бюджет дополнительных 100 млрд рублей, сообщает «Российская газета».

С таким заявлением выступил руководитель управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев.

Напомним, по предварительной оценке Росфинмониторинга, объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн рублей и составил порядка 20% ВВП страны. По сравнению с 2015—2016 годами объем теневой экономики снизился. Тогда этот показатель составлял 28% ВВП страны. В 2017 году объем теневой экономики сократился до 20,5% ВВП или 18,9 трлн рублей.