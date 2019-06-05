Новости промышленности

21:18 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Минпромторг РФ, Татарстан и Haier будут сотрудничать при создании «умного» завода стиральных машин

20:28, 05.06.2019
Минпромторг РФ, Татарстан и Haier будут сотрудничать при создании «умного» завода стиральных машин
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, президент корпорации Haier Чжоу Юньцзе подписали в Москве меморандум о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Набережных Челнов.

Речь идет о намерениях осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в целях реализации проекта по созданию современного «умного завода» по производству стиральных машин. Предполагается, что новое производство будет соответствовать стандартам IV промышленной революции, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в lll квартале текущего года введут в эксплуатацию новый завод по производству стиральных машин Haier. На предприятии будет организовано 420 новых рабочих мест.

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров