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В России может появиться «генетический паспорт» военнослужащего

07:40, 07.06.2019
В России может появиться «генетический паспорт» военнослужащего
Фото: realnoevremya.ru

Российские ученые намерены разработать «генетический паспорт» военнослужащего. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект будет реализован в военном технополисе «Эра» в Анапе. Планируется, что «генетический паспорт» сможет определить пригодность солдата к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

«Сейчас в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах», — цитирует Сергеева «РИА Новости».

Других подробностей разработки президент РАН не привел.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в генах россиян заложен героизм.

ОбществоТехнологии
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