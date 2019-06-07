В России может появиться «генетический паспорт» военнослужащего

Российские ученые намерены разработать «генетический паспорт» военнослужащего. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Проект будет реализован в военном технополисе «Эра» в Анапе. Планируется, что «генетический паспорт» сможет определить пригодность солдата к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего.

«Сейчас в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах», — цитирует Сергеева «РИА Новости».

Других подробностей разработки президент РАН не привел.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в генах россиян заложен героизм.