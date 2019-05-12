Путин заявил, что в генах россиян заложен героизм

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что у молодого поколения россиян есть задатки и возможности героев, которые им передали участники Великой Отечественной войны. С таким заявлением он выступил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Владимир Путин считает, что героизм в современном поколении россиян заложен на генетическом уровне. Он уверен, что каждый, проходя с портретом родных, воевавших во время войны, так или иначе примеряет те события на себя. "И считает, подсознательно считает во всяком случае, что и мы так можем, что у нас по наследству есть такие задатки и возможности, если что случится мы отреагируем должным образом в определённой жизненной ситуации", — продолжает Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве в четверг, 9 мая.

