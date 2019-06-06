Новый посол России в Белоруссии назвал основные цели своей работы

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что его деятельность будет направлена на углубление и достижение результативности в отношениях двух стран.



По словам дипломата, важно, чтобы взаимодействие между странами приносило миллионам граждан «достаток, комфорт, уверенность», передает «РИА Новости».



Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии в конце апреля.



На новом месте работы Мезенцев сменил Михаила Бабича, который перед этим был полпредом президента РФ в ПФО. Сам Мезенцев трудился в Совете Федерации в качестве сенатора от Сахалинской области, председателя комитета по экономической политике. В начале июня Мезенцев прибыл в Минск.

