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Новый посол России в Белоруссии назвал основные цели своей работы

18:58, 06.06.2019
Новый посол России в Белоруссии назвал основные цели своей работы
Фото: kremlin.ru

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что его деятельность будет направлена на углубление и достижение результативности в отношениях двух стран.

По словам дипломата, важно, чтобы взаимодействие между странами приносило миллионам граждан «достаток, комфорт, уверенность», передает «РИА Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии в конце апреля.

На новом месте работы Мезенцев сменил Михаила Бабича, который перед этим был полпредом президента РФ в ПФО. Сам Мезенцев трудился в Совете Федерации в качестве сенатора от Сахалинской области, председателя комитета по экономической политике. В начале июня Мезенцев прибыл в Минск.

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