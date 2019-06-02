Новый посол России в Белоруссии прибыл в Минск

Назначенный послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск.

Но новом месте работы Мезенцев сменил Михаила Бабича, до службы в Белоруссии занимавшего кресло полпреда президента РФ в ПФО. Сам Мезенцев трудился в Совете Федерации в качестве сенатора от Сахалинской области, председателя комитета по экономической политике.

В настоящее время Мезенцев уже находится в Минске, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии в конце апреля.