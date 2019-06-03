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Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа

17:42, 03.06.2019
Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа
Фото: скриншот видео youtube.com

Окружной суд Уппсалы в понедельник решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В случае решения суда арестовать основателя WikiLeaks прокуратура была готова выдать европейский ордер на арест, подразумевающий его экстрадицию в Швецию, передает SVT.

Напомним, ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Джулиана Ассанжа. Ордер был запрошен в связи с возобновлением дела о преступлениях на сексуальной почве в отношении основателя WikiLeaks.

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