Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа

Окружной суд Уппсалы в понедельник решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.



В случае решения суда арестовать основателя WikiLeaks прокуратура была готова выдать европейский ордер на арест, подразумевающий его экстрадицию в Швецию, передает SVT.



Напомним, ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Джулиана Ассанжа. Ордер был запрошен в связи с возобновлением дела о преступлениях на сексуальной почве в отношении основателя WikiLeaks.

