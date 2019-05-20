Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ордер был запрошен в связи с возобновлением дела о преступлениях на сексуальной почве в отношении Ассанжа. Если суд решит арестовать его, то он будет экстрадирован в Швецию, рассказали в пресс-службе надзорного органа страны.

В настоящее время Ассанж находится под стражей в Великобритании.

Напомним, 11 апреля британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа. Лондон пообещал не выдавать его в страну, где ему грозит смертная казнь.

Ранее суд назначил дату слушаний об экстрадиции Ассанжа.

