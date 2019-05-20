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Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

10:16, 20.05.2019
Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа
Фото: стоп-кадр: youtube.com

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ордер был запрошен в связи с возобновлением дела о преступлениях на сексуальной почве в отношении Ассанжа. Если суд решит арестовать его, то он будет экстрадирован в Швецию, рассказали в пресс-службе надзорного органа страны.

В настоящее время Ассанж находится под стражей в Великобритании.

Напомним, 11 апреля британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа. Лондон пообещал не выдавать его в страну, где ему грозит смертная казнь.

Ранее суд назначил дату слушаний об экстрадиции Ассанжа.

Общество
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