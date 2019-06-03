Песков заявил, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что есть все основания считать, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что страна уже сталкивается с санкциями и противозаконными с точки зрения международного права угрозами американских торговых структур. Песков напомнил и о потенциальных рисках, связанных с использованием международных платежных систем, и о торговой войне, которая развернулась между США и Китаем.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин не станет вмешиваться в вопросы, связанные с предоставлением операторам частот 5G.