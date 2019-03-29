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Путин не станет вмешиваться в вопросы, связанные с предоставлением операторам частот 5G

14:29, 29.03.2019
Путин не станет вмешиваться в вопросы, связанные с предоставлением операторам частот 5G
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что вопрос о предоставлении операторам связи частот 5G станут решать на уровне правительства с участием Минкомсвязи и Минобороны, сообщает «Коммерсантъ».

— Это точно на уровне правительства, это не прерогатива главы государства, — заметил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что Минкомсвязь собирается одобрить концепцию развития в России интернета вещей, сообщает «Коммерсантъ». Она предполагает, что правоохранительные органы смогут получать доступ к информации, которая хранится на IoT-платформах. Для защиты российского сегмента интернета вещей на территории страны создадут его замкнутую сеть. У участников рынка сохраняются вопросы к концепции, например их беспокоят перспективы импортозамещения при нехватке отечественного оборудования.

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