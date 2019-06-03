В России добыча нефти в январе — мае 2019 года выросла почти на 3%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе — мае 2019 года вырос на 2,8% по сравнению с первыми пятью месяцами 2018 года.

По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК», всего с начала текущего года добыто 232,21 млн тонн. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,27 млн баррелей.

В мае 2019 года в России добыто 47 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 1,3% выше, чем в мае 2018 года.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 2,7%, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%.

