Добыча нефти в России выросла в апреле на 2,4%

Добыча нефти и газового конденсата в России в апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 2,4%.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча нефти в прошлом месяце составила 45,975 млн тонн.



Экспорт нефти из России в апреле вырос на 3,9%, до 22,185 млн тонн. На внутренний рынок за прошлый месяц поставлено 22,2 млн тонн нефти, что на 2,9% меньше, чем годом ранее, сообщает ТАСС.



Ранее сообщалось, что добыча нефти в России в 2019 году может незначительно превысить показатели 2018 года. Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что объем добытой нефти в этом году может составить 556—560 млн тонн.

