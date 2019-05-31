Чиновницу из Югры лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

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Сотрудница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова, которая посоветовала жителям поднять «пятую точку», получила дисциплинарное взыскание и, как следствие, лишилась премии.

Чиновница ранее негативно отреагировала на жалобы жителей под постом во «ВКонтакте», где сообщалось о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей деревню Лямину и село Сытомино с другими населенными пунктами. Иванцова предложила жителям «езжать в другие поселки», а также поднять «свою пятую точку» и сделать что-то самим.

Позже Иванцова извинилась за высказывание. Она сообщила «РИА Новости», что не хотела никого оскорбить и обидеть.

«Мое резкое высказывание стало реакцией на грубые слова в мой адрес. Осознаю, что как чиновница не должна была реагировать на такое», — заключила она.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей.

