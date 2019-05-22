В правительстве РФ не поддержали законопроект о штрафах за оскорбление избирателей

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутатов Госдумы от КПРФ, которым предлагается ввести штрафы для чиновников за оскорбление избирателей.



В проекте официального отзыва кабмина сказано, что аналогичный состав правонарушения уже содержится в ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»).



Кроме того, комиссия считает, что формулировка нового законопроекта — «публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» — может привести к неоднозначному толкованию и произвольному применению, передает ТАСС.



Законопроект в Госдуму внесли депутаты Сергей Казанков и Николай Коломейцев. Это случилось после высказываний экс-главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей, что государство «не просило родителей рожать».

Также в подтверждение актуальности инициативы депутаты приводили слова экс-министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что жители региона могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.