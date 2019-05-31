Рейтинг Путина поднялся с 30 до 72 процентов по новой методике ВЦИОМа

ВЦИОМ дополнил методику оценки доверия политикам «закрытым вопросом». В этом формате о доверии Владимиру Путину заявили 72,3%, свидетельствуют данные опроса.



Респондентам задавали вопрос о конкретном политике: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете (данному политику)?» В списке представлены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов.

Согласно новому рейтингу, Путину доверяют 72,3% участников опроса, не доверяют — 23,7%.

Ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете?» По такой методике рейтинг доверия Путину на прошлой неделе упал до исторического минимума — 30,5%.

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров высказал мнение, что причиной падения рейтинга президента России Владимира Путина является неверие россиян в то, что когда-то им станет жить лучше.

