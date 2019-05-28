Во ВЦИОМе назвал причину падения рейтинга Путина

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров высказал мнение, что причиной падения рейтинга президента России Владимира Путина является неверие россиян в то, что когда-то им станет жить лучше.

«А что значит жить лучше? Это значит — когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят, — в последние 5 лет наши доходы не растут», — сказал он на телеканале «Дождь», его слова приводят «Ведомости».

Федоров отметил, что людей напрягает и даже удивляет то, что острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 году, а жить лучше не стало.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 31,7 процента россиян. Это минимальный показатель с момента публикаций соответствующих опросов с января 2006 года. В то же время Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем любому другому политику.