Полет ненормальный: Володин не спас «Саратовские авиалинии» из-за критики в адрес «партии власти»?

А Росавиация авиакомпанию обманула — считают представители последней

Недавно авиакомпания «Саратовские авиалинии» (СА) разместила на своих информресурсах видеоролик, посвященный «сороковинам» авиапредприятия. Напомним, 31 мая, еще до обнародования заключения МАК по поводу авиакатастрофы, произошедшей 11 февраля с самолетом авиакомпании в Подмосковье, ей запретили заниматься деятельностью перевозчика. С тех пор из СА уволилось несколько сотен сотрудников, компания вернула деньги за билеты тысячам пассажиров (и тысячи людей их еще ожидают). Прекращение деятельности авиапредприятия для многих саратовцев стало неожиданным и непонятным.

Было к чему стремиться, было что терять

«Саратовские авиалинии» (СА) — практически единственная компания в Поволжье, которая сохранила свое авиапредприятие. В этом году ему исполнилось бы 87 лет, и, судя по отчетности, оно было достаточно успешным. В АО «Саратовские авиалинии» работали более 1 300 человек, из них 87 летчиков и 128 бортпроводников. В 2017 году СА перевезли на внутренних и международных рейсах 796 тыс. пассажиров (рост на 58 процентов по сравнению с предыдущим годом). Средняя зарплата в компании в прошлом году составила более 42 тыс. рублей (рост на 6 тыс. рублей), в бюджеты различных уровней в прошлом году она перечислила 280 млн рублей налогов. Самолеты авиакомпании летали в Москву, Санкт-Петербург, в летние периоды — на курорты Черноморского побережья, Анталью и Салоники. Для саратовцев эти прямые рейсы были, конечно, удобны. В 2017 году СА открыли 22 новых регулярных направления, в том числе маршруты в города севера страны, Дальнего Востока, Сибири, увеличив количество маршрутов до 211.

— Коммерческие авиаперевозки осуществляют около ста предприятий в России, — говорит саратовский блогер Денис Жабкин, пишущий на авиационную тему. — По статистике Росавиации, в январе 2018 года с учетом показателей пассажиропотока «Саратовские авиалинии» занимали крепкое 17-е место и неплохо выглядели на фоне соседей — «Ижавиа», «ЮВТ Аэро» (Татарстан), «Оренбуржья». При этом 40 процентов всех перевозок приходится на долю «Аэрофлота». «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга выросли в федеральную авиакомпанию, которая занимает четвертое место, S7 из Новосибирска уступает только «Аэрофлоту». Чтобы не зависеть от рейсов из областного центра, «Саратовские авиалинии» развивали региональную сеть (на нее в начале года приходилось уже 60 процентов перевозок), причем в отдаленных уголках России. К примеру, были открыты регулярные рейсы из Красноярска в Благовещенск, Читу, Владивосток, Улан-Удэ. После аннулирования сертификата часть востребованных маршрутов саратовской авиакомпании забрала «Ижавиа», у которой, кстати, до сих пор имеются только самолеты Як-42.

Обвинения «Саратовских авиалиний» в монополизме, между тем, не выглядят обоснованными для стороннего наблюдателя. С приходом «Аэрофлота» в Саратов многие пассажиры продолжали отдавать предпочтение гибкой тарифной политике региональной авиакомпании. При раннем бронировании местный авиаперевозчик предлагал билеты в Москву от 3,5 тыс. рублей в «эконом-классе» и за 20 тыс. рублей в «бизнес-классе». До последних дней сохранялся тариф «Социальный» для пенсионеров и молодежи — цена билета в Москву была 2 350 рублей. «Аэрофлот», если не считать первых месяцев работы в Саратове, всегда держал более высокие цены.

По статистике Росавиации, в январе 2018 года с учетом показателей пассажиропотока «Саратовские авиалинии» занимали крепкое 17-е место и неплохо выглядели на фоне соседей. Фото tourdom.ru



Региональный авиаперевозчик к концу будущего года планировал вывести из эксплуатации все Як-42 и полностью обновить авиапарк. Саратовцы расширяли спектр технических услуг для воздушных судов: в прошлом году открыли линейные станции в аэропортах в Москве («Домодедово»), Санкт-Петербурге («Пулково»), Пензе, Уфе, Красноярске («Емельяново»). Предприятие собиралось провести ребрендинг. Была договоренность с управляющей компанией «Аэропорты Регионов» (входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) о том, что СА станут базовым перевозчиком в новом саратовском аэропорту «Гагарин», местная авиакомпания возведет ангары для обслуживания воздушных судов, будет поставлять ГСМ, построит цехи бортового питания.

Росавиация сначала дала «добро», потом его забрала

— Руководство авиакомпании по производству полетов, организации технического, наземного обслуживания, программу подготовки членов летного экипажа утверждало Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ — Росавиация), — поясняет советник по организации летной работы АО «Саратовские авиалинии» Алексей Вахромеев.

— В феврале этого года в воздушном парке «Саратовских авиалиний» было шесть самолетов АН-148-100. Наши специалисты успешно освоили безопасное обслуживание нового типа воздушного судна и получили от Росавиации всю разрешительную и эксплуатационную документацию, — говорит Вахромеев.

По данным авиакомпании, в январе 2018 года форма С-чек подтвердила летную годность разбившегося 11 февраля Ан-148 с бортовым номером RA-61704 — агрегаты двигателя, планера, крыла тщательно проверили специалисты предприятия «Мотор Сич». Перед вылетом рейса 6В-703 «Москва — Орск» самолет, как и положено, прошел оперативное техобслуживание, которое не выявило отклонений.

После случившейся трагедии и запрета Росавиации на эксплуатацию пяти самолетов Ан-148 вся нагрузка по перевозкам легла на воздушные суда Embraer, Як-42 и их экипажи. Требовалось время на корректировку расписания полетов оставшегося парка. Но ФАВТ, проводившее внеплановую проверку работы саратовского авиаперевозчика, сделало замечание о нарушении авиакомпанией планирования времени труда и отдыха экипажей.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Росавиации, после катастрофы самолета Ан-148 федеральное агентство выявило ряд существенных нарушений в организации летной работы авиакомпании. «Решение Росавиации о прекращении перевозочной деятельности АО «Саратовские авиалинии» явилось вынужденной мерой — авиакомпания не отвечала требованиям по безопасности полетов и не была способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров. Для проведения корректирующих мероприятий Росавиация предоставила АО «Саратовские авиалинии» 90 дней — максимально возможный по воздушному законодательству срок».

26—27 мая территориальное управление Росавиации провело выборочную проверку полетных заданий, летных книжек, табеля учета рабочего времени и других документов членов летных экипажей за март и апрель 2018 года. В итоге ФАВТ сообщило о системных нарушениях: «Авиакомпания осуществляет планирование работы членов экипажа воздушных судов без учета нормирования рабочего времени, времени отдыха летного состава и контроля утомляемости; члены летных экипажей преднамеренно не соблюдают режим рабочего времени и времени отдыха, при этом должный контроль со стороны авиакомпании отсутствует. Усталость уменьшает бдительность пилота, может стать причиной ненадлежащего наблюдения за ориентировкой и положением воздушного судна в пространстве, неправильной оценки ситуации, ошибочного понимания работы систем управления, и как итог — принятия неправильного решения… В соответствии с федеральными авиационными правилами сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» подлежал аннулированию. Приказ об аннулировании вступил в силу 31 мая 2018 года», — резюмировали в федеральном агентстве.

— Росавиация в своих замечаниях не сослалась на данные «Саратовских авиалиний» до авиакатастрофы (тем более что перед отправлением в Орск 11 февраля экипаж Ан-148, уже совершивший рейс, ушел отдыхать, заступил сменный экипаж компании), а взяла во внимание кадровую ситуацию, к которой привели уже последствия аварии, — комментирует Жабкин. — Не такими методами должно действовать федеральное агентство после катастрофы. В сложившейся напряженной кадровой ситуации «Саратовских авиалиний» отчасти виновата сама Росавиация, запретившая летать половине парка самолетов. Надо устранять ошибки, а не компанию. Это замечание было поводом, чтобы лишить ее сертификата.

— АО «Саратовские авиалинии» выполняли все пункты требования Росавиации, — рассказывает первый заместитель генерального директора компании Михаил Герасименко. — Мы переработали программу подготовки в соответствии с рекомендациями и направили ее в мае в Федеральное агентство воздушного транспорта. У нас уже были подписаны договоры на поставку новых самолетов. Один из них перегнали в Саратов, он ожидал разрешения на эксплуатацию. Мы ждали разрешение на доставку второго воздушного судна. Компания заблаговременно подготовила экипажи для этих самолетов.

Обещания обернулись обманом

«Реальное время» поинтересовалось, могло ли АО «Саратовские авиалинии» получить новый сертификат эксплуатанта, устранив замечания ФАВТ. В пресс-службе Росавиации ушли от ответа на этот вопрос, лишь указали: «Аннулированный сертификат восстановлению не подлежит».

Но еще 30 мая на встрече с собственником авиакомпании Аркадием Евстафьевым глава Росавиации Александр Нерадько говорил о возможности возобновления работы авиакомпании. 1 июня «Саратовские авиалинии» подали заявление на получение нового сертификата. По сообщению пресс-службы регионального авиаперевозчика, руководитель Росавиации «заверил, что заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки, а именно в течение 10—15 дней. Авиакомпания максимум 15-го или 16-го числа должна была получить новый сертификат. Нерадько пообещал всяческую методическую помощь со стороны служб Росавиации в оформлении и прохождении заявки». А 9 июня при осмотре строительства аэропорта «Гагарин» глава ФАВТ отметил:

— В этой заявке присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в авиакомпании. Тот же самый руководящий персонал, хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявка будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов. Выходить с тем же «багажом» — мы видели, какие есть недостатки у «Саратовских авиалиний» в области обеспечения безопасности полетов — на мой взгляд, несерьезно.

— Сообщение Нерадько о том, что существовала договоренность о полном и быстром обновлении парка, не соответствует действительности, — возражают в пресс-службе «Саратовских авиалиний». — В ходе встречи собственника авиакомпании с руководителем Росавиации была достигнута договоренность о том, что авиакомпания выводит из своего парка все Ан-148, которые с марта стоят на приколе на Воронежском авиационном заводе. Включает в заявку три воздушных судна Embraer. В июле авиакомпания должна была получить четвертый Embraer, а до конца года один Boeing или Embraer, оплата за них уже была произведена. А в течение 2019 года компания планировала заменить все Як-42 на Embraer и, таким образом, к концу года полностью обновить свой парк. Ответственный за прохождение заявки – заместитель руководителя – господин Клим просто перестал выходить на связь. Вместо этого ведомство господина Нерадько распространяет информацию о том, что авиакомпания не соблюдает договоренности. 13 июня АО «Саратовские авиалинии» отозвало свою заявку, и таким образом, авиакомпании в Саратове больше не будет.

Еще 30 мая на встрече с собственником авиакомпании Аркадием Евстафьевым глава Росавиации Александр Нерадько говорил о возможности возобновления работы авиакомпании. Фото moscow-post.com



— Росавиация так и не рассмотрела программу, хотя именно ее уполномоченный орган настаивал на внесении изменений, — продолжает Алексей Вахромеев. — Ответ о невозможности рассмотрения программы мы получили от ФАВТ только 26 июня: «… не представляется возможным внесение изменений, в связи с аннулированием с 31.05.2018 г. сертификата эксплуатанта №102». Росавиация намеренно затягивала неопределенную ситуацию, чтобы ее усугубить. Ей не было интересно развитие компании.

«Мы все должны пасть на колени перед Володиным»

Денис Жабкин в своем блоге приводит слова собственника «Саратовских авиалиний» Аркадия Евстафьева:

— Нерадько просто обманул всех нас. И авиакомпанию, и Саратов, и Дальний Восток. Он не мог не знать, что мы — единственный перевозчик, который организовал нормальные перевозки по Дальнему Востоку. И, кстати, все спорные руководства по летной эксплуатации «Ан-148», где не было написано про ситуацию, с которой столкнулись пилоты, были согласованы лично с Нерадько. Получить пять новых судов в течение 10 дней невозможно. В итоге, заручившись гарантиями, что мы будем выплачивать все деньги за проданные билеты, заработную плату, компенсации и пособия, просто обманул. У меня есть лишь предположение, — говорит Евстафьев, характеризуя резкую перемену в настроении Нерадько. — Начальник Приволжского МТУ Росавиации Валерий Шубин не раз говорил, что мы все должны пасть на колени перед Володиным.

Не секрет для саратовцев, что собственник авиакомпании Аркадий Евстафьев, не делавший, правда, в последнее время громких политических заявлений, все-таки остается оппозиционером, критикующим партию власти. «Саратовские авиалинии» не раз говорили о частых проверках предприятия надзорными органами, которые инициировали местные чиновники и представители общественной палаты. Существовало негласное вето во многих СМИ региона на положительную информацию об авиакомпании и предприятиях, за которыми стоит Евстафьев.

— Евстафьев связался и пообщался со мной, потому что я выступаю независимым автором, писавшим об авиакомпании многие годы, публикую то, что считаю сам справедливым, — развивает тему блогер. — Мы не знаем контекста произнесенных в кулуарах слов, которые привел Евстафьев. Наши чиновники вели разговоры о сохранении перевозчика, дающего региону налоги и рабочие места, и могли просить помощи в Москве. Все понимали, что Вячеслав Володин, человек высокого ранга, практически сакральная в Саратовской области фигура, в состоянии решить такой вопрос в пользу авиакомпании. Тем более что в мае «Саратовские авиалинии» исправили замечания Росавиации. И все-таки сертификат аннулировали по надуманным причинам, на мой взгляд, из-за несговорчивости руководства авиаперевозчика или еще по каким-то мотивам.

Аркадий Евстафьев, не делавший, правда, в последнее время громких политических заявлений, все-таки остается оппозиционером, критикующим партию власти. Фото 4vsar.ru

Зачем региону самолеты и летчики?

— Правительство области было заинтересовано в сохранении функционирования перевозчика. Вместе с тем, решение о сохранении сертификата эксплуатанта является прерогативой исключительно Росавиации, которая отозвала сертификат, расписавшись в своей беспомощности, — ответили нам в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Чиновники саратовского правительства, успокаивая население, объясняют, что фактически деятельность аэропорта не прекращена, прием и обслуживание воздушных судов в настоящее время осуществляют в штатном режиме «Аэрофлот», «РусЛайн», «S7». Складывается впечатление, что представители власти не отнеслись с должным вниманием к закрытию авиапредприятия и еще не поняли, какая потеря случилась в регионе. Пока из саратовского аэропорта осуществляются ежедневные рейсы в Москву, еженедельно в Санкт-Петербург и, с конца июля, в Симферополь.

АО «Саратовские авиалинии» теперь является оператором аэропорта. Как сообщили в пресс-службе компании, на 30 июня с предприятия уволились по соглашению сторон, с дополнительными выплатами, 350 работников. Общая сумма выплат составила более 30 млн рублей. Часть сотрудников собирается покинуть предприятие по сокращению штата, о чем работодатель предупредил за 2 месяца до сокращения. В ожидании этого момента специалисты, по сути, не могут заниматься своей работой — нет налета часов. Социальная напряженность, которая сложилась из-за прекращения полетов, растет. Предположительно к 1 сентября будет уволено более 700 профессиональных кадров. Планируется, что новый аэропорт откроется примерно через год. За это время кто-то уедет из депрессивного региона, где и так ситуация с работой непростая. Те, кто не может бросить свои семьи, будут трудоустраиваться, скорее, на должности с низкими окладами, возможно, не по специальности, — в ближайшие месяцы надо как-то существовать.

АО «Саратовские авиалинии» теперь является оператором аэропорта. Фото novosti-saratova.ru



— Я уволилась по соглашению, — рассказывает бывшая бортпроводница авиакомпании. — Выплаты уже получила. Куда устраиваться на работу, пока не знаю. У нас были хорошие условия труда, приличная зарплата, даже больше, чем в столичных авиакомпаниях и без задержек. Коллеги разбрелись кто куда, в компании Azur air, Pegas, «Красавиа», Bysky.

Руководство области нажило новую проблему

Сейчас «старички» Як-42 находятся на территории аэропорта. Все воздушные суда, которые были в лизинге, возвращены лизингодателю, договоры субаренды находятся в процессе расторжения. По данным авиакомпании, она несет огромные финансовые потери в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта. Аэропортовая деятельность не приносит дохода, который позволял бы обеспечивать на должном уровне транспортную и авиационную безопасность аэропорта Саратов (Центральный). Недостаток финансов угрожает его подготовке к зиме. В городах с населением менее одного миллиона человек содержание и ремонт аэропортовых объектов дотирует областной бюджет.

— Заметьте, содержание и ремонт объектов саратовского аэропорта осуществляет АО «Саратовские авиалинии», — подчеркивает Михаил Герасименко. — Оно не получило ни копейки бюджетных денег на реконструкцию или ремонт объектов, которые принадлежат области. В 2017 году компания на эти цели потратила 17,561 миллиона рублей. Последствия ухода с рынка «Саратовских авиалиний» — это большой шаг назад для региона, даже катастрофа. Потери, связанные с ней, власть оценит не сейчас, а лишь спустя какое-то время. К сожалению, никто не захотел помочь авиакомпании, не захотел оценить ее деятельность в масштабах региона, элементарно никто не подсчитал суммы налоговых отчислений и отчислений в различные внебюджетные фонды.

Авиакомпания, которая теперь не осуществляет деятельность как перевозчик, помимо выплат сотрудникам, обязана вернуть деньги пассажирам. По информации пресс-службы бывшего перевозчика, на 11 июля 2018 года АО «Саратовские авиалинии» удовлетворило заявлений и претензий на возврат стоимости отмененных перевозок в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта на сумму более 157 млн рублей за 24 309 билетов. В настоящее время в компанию поступило 2 390 заявлений и претензий. По состоянию на 12 июля текущего года сумма задолженности составляет 327 млн рублей.

«Грехи» — в прошлом, «надежда» — впереди

В каких только грехах не обвиняли «Саратовские авиалинии» ее хейтеры. Они критиковали буквально все: цены, питание, залы, обслуживание, бортпроводников, технику, задержку рейсов.

— Критиковали те, кто редко летает, — уверен Денис Жабкин. — Некоторые сравнивали сервис крупных аэропортов, откуда они путешествуют на больших лайнерах на дальние расстояния, с нашим региональным. Люди не понимают, как работает авиация. Они напрасно ждут чуда от нового аэропорта, оттуда тоже не будут отправляться большие суда во все страны мира. В соседней Самаре уже действует крупный хаб. Те же, кто курсирует по стране в командировки, на вахту, на Урал, в Сибирь шумными, вибрирующими самолетами Ан-24, Як-40, прекрасно видели, что наш авиаперевозчик с его аэропортом, техникой, сервисом превосходил другие региональные авиакомпании.

Цены обусловлены длиной взлетно-посадочной полосы и количеством мест в самолетах, которые она может принять, — продолжает саратовский блогер. — В салонах местного авиаперевозчика было 114 мест в Embraer и от 105 до 120 мест в Як-42. В самолетах «Аэрофлота» — 84 места, воздушные суда S7 вмещают 78 пассажиров, а «РусЛайн» — всего 50 человек. В итоге мест на самолетах, которые летают из Саратова в Москву, стало примерно в два раза меньше. Спрос на билеты сохраняется, но билетов стало меньше. Поэтому цены не снизились, напротив, только растут. В мае еще можно было купить билет на ближайшие дни в столицу за 5—6 тысяч рублей. Сейчас он стоит 7—11 тысяч рублей и выше, без багажа, без питания. У «Саратовских авиалиний» с более низким порядком цен не было безбагажных тарифов.

В каких только грехах не обвиняли «Саратовские авиалинии» ее хейтеры. Они критиковали буквально все: цены, питание, залы, обслуживание, бортпроводников, технику, задержку рейсов. Фото fotografersha.livejournal.com

— Я летаю много, а «Саратовскими авиалиниями» — постоянно с 2005 года вплоть до февраля нынешнего, — делится Оксана Мороз, проживающая в Германии. — Помню, например, как в «Яке» не закрывался столик у кресла, и пассажира попросили пересесть. Или как-то заметила под иллюминатором во внутренней обшивке небольшое отверстие, заклеенное скотчем. На безопасность это не влияло, человек, который хочет пожаловаться — найдет повод. Компания соответствовала уровню города Саратов. У крупного перевозчика «ЮТэйр» на коротких маршрутах уровень сервиса тот же, без лоска. Положительные тенденции были. Старый аэропорт «Саратовские авиалинии» модернизировали, как могли. На «Эмбраерах» летать стало комфортно. Была электронная регистрация. Преимущество «Саратовских авиалиний» перед другими компаниями — возможность бесплатного возврата билетов. Еще живя в Саратове, благодаря молодежному тарифу, я видела сына-студента два раза в месяц. Я была уверена в пилотах, они знали маршрут «Саратов — Москва» наизусть и тоже хотели домой, поэтому летать было совершенно нестрашно. Жаль, что распалась такая авиационная семья.