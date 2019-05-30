Владелец «антикремля» вывесил плакат с критикой чиновников за снос Арских казарм

На доме по адресу Батурина, 12, что под Казанским кремлем, появился очередной скандальный плакат. На этот раз с критикой в адрес руководства Комитета РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН) за снос Арских казарм.

Напомним, на этой неделе комитет потребовал от владельца дома на Батурина Марса Хайруллина снести самовольную надстройку «третьего этажа». В ведомстве указали, что при строительных работах был поврежден фасад дома, который является «исторически ценным градоформирующим объектом».

В материале «Реального времени», посвященном конфликту Хайруллина и ОКН, также приводилось мнение известного казанского архитектора-градопроектировщика Сергея Саначина о том, что властям следовало бы сосредоточиться не на охране дома на Батурина, а на противодействии сносу Арских казарм. Вскоре в комментариях к статье появилось сообщение: «Сергей, респект и спасибо за авторитетное мнение. Напомню о себе — мы познакомились на даче у ныне покойного доктора архитектуры Ниаза Халитова. Я отомщу за Арские казармы, скоро увидите. С уважением, Марс Хайруллин», — подписался пользователь. Вскоре на доме по Батурина действительно появился новый баннер.

Напомним, что последние два здания Арских казарм снесли 22 мая, в день открытия в Казани II Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие — 2019».