В России инвестиции в железнодорожные проекты в 2019 году составят 184 млрд рублей

Инвестиции в железнодорожные проекты комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры составят 184 млрд рублей в 2019 году. Об этом рассказал замгендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров на заседании комиссии Совета Федерации.

По его словам, общий объем финансирования этих проектов до 2024 года составляет 1,2 трлн рублей и почти полностью будет реализовываться за счет средств РЖД, передает пресс-служба компании.



Всего в комплексном плане предусматривается девять железнодорожных проектов. Среди них строительство западного обхода Саратовского узла, электрификация участка Ртищево — Кочетовка в Тамбовской и Саратовской областях, реконструкция участка Морозовская — Волгодонская в Ростовской области, развитие Пермского железнодорожного узла и направления Пермь — Соликамск и другие.



Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил подготовить проект строительства самой северной железной дороги в России. Протяженность от месторождения «Газпрома» Бованенково до порта НОВАТЭКа составит 170 км. Стоимость строительства оценивается в 115 млрд рублей.

