Акимов поручил подготовить проект самой северной железной дороги

Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа подготовить проект строительства самой северной железной дороги в России.

Протяженность от месторождения «Газпрома» Бованенково до порта НОВАТЭКа, который построен для экспорта сжиженного природного газа, составит 170 км. Он должен стать продолжением Северного широтного хода. Стоимость строительства участка может составить около 115 млрд рублей, передает РБК.



Ранее сообщалось, что РЖД планируют внедрить в работу дроны. Они будут использоваться для быстрой оценки аварийных ситуаций и смогут работать при температуре от минус 20 до плюс 40 градусов.