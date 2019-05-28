Минтранс просят организовать оперативную проверку систем самолета Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс РФ с просьбой организовать оперативную проверку систем самолета Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям, сообщает «Коммерсантъ».

Поводом к проверке послужила авиакатастрофа 5 мая в Шереметьево. В Минтрансе утверждают, что обращение в их адрес не поступало. Эксперты отмечают, что в свою очередь не видят оснований, которые могли бы обязать к проведению проверки, более того, они сомневаются в ее перспективах.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 был вынужден экстренно снизиться над Уралом из-за сбоя в системе предупреждения опасного сближения, после чего полет продолжился на минимальной высоте.



5 мая в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

