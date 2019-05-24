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Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снижаться из-за технического сбоя

10:22, 24.05.2019
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снижаться из-за технического сбоя
Фото: realnoevremya.ru

Самолет Sukhoi Superjet 100 был вынужден экстренно снизиться над Уралом из-за сбоя в системе предупреждения опасного сближения, после чего полет продолжился на минимальной высоте.

Инцидент произошел в четверг, во второй половине дня. Самолет следовал из Нового Уренгоя в Уфу. Командир самолета сообщил диспетчерам о неполадках в системе, которая отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе. Экипажу разрешили снизиться и продолжить полет на минимальной безопасной высоте, рассказал источник «Интерфакса».

В результате воздушное судно удалось благополучно посадить в Уфе. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Происшествия Башкортостан
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