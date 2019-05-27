Экс-глава технополиса «Эра» перешел в администрацию президента РФ

Бывший начальник технополиса «Эра» Федор Дедус устроился на новую должность в Кремле.

По информации РБК, Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента РФ. Обязанности начальника технополиса исполняет полковник Игорь Дробот.

Уход Дедуса может быть связан с конфликтом вокруг закупок суперкомпьютеров для «Эры». В частности, он отказался подписывать некоторые документы, после чего был отправлен в отпуск, из которого не вышел на работу, передает издание со ссылкой на источники.

Инновационный технополис «Эра» — военная версия «Сколково». Идея создания принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Технополис строится в Анапе.

Напомним, ранее сообщалось, что «Алабуга» признана самой привлекательной для инвесторов ОЭЗ России.