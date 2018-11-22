«Алабуга» признана самой привлекательной для инвесторов ОЭЗ России

Особая экономическая зона «Алабуга» стала победителем II Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Всего в конкурсе приняли участие 16 особых экономических зон из 13 регионов страны.



На второй строчке рейтинга расположилась ОЭЗ «Дубна» (Московская область), на третьей — ОЭЗ «Технополис Москва», сообщает Минэкономики РТ.

Особенностью рейтинга стало проведение экспериментов со стороны потенциальных иностранных и отечественных инвесторов. В рамках него оценивались оперативность и качество предоставления информации о наличии необходимой промышленной и инженерной инфраструктуры для размещения на территории ОЭЗ новых предприятий.



Среди критериев оценки ОЭЗ — инвестиционная привлекательность региона, благоприятные условия для предпринимательской деятельности в экономической зоне, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная активность резидентов и другое.



Ранее Счетная палата (СП) назвала 10 неэффективных особых экономических зон (ОЭЗ), в число которых вошла и ОЭЗ «Иннополис». При этом ОЭЗ «Алабуга» признана «условно эффективной».