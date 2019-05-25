В Татарстане прогнозируют погоду без осадков и 17°С

25 мая в Татарстане прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем воздух прогреется до 12—17°С.

Напомним, ранее Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении.



По данным синоптиков, ночью 25 и 26 мая на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки в воздухе до -1°С, на почве до -3°С.