В Татарстане прогнозируют погоду без осадков и 17°С
25 мая в Татарстане прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Днем воздух прогреется до 12—17°С.
Напомним, ранее Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении.
По данным синоптиков, ночью 25 и 26 мая на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки в воздухе до -1°С, на почве до -3°С.Общество Татарстан
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