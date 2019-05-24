Синоптики предупредили жителей Татарстана о заморозках 25 и 26 мая

Гидрометцентр Татарстана объявил в республике штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении.



По данным синоптиков, ночью 25 и 26 мая на территории Республики Татарстан местами ожидаются заморозки в воздухе до -1°С, на почве до -3°С. В Казани заморозки до 1°С прогнозируются местами на почве 25 мая.



Напомним, что сегодня днем в Татарстане сохранится сильный северный ветер. Его скорость будет достигать 15—17 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят 11—16°С. Осадков в дневное время не ожидается.

