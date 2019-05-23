Главное к утру: инициатива о введении пятидневки в школах РТ, долги за газ в ПФО, запрет уличных табло с курсами обмена валют

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 23 мая.

Родительское сообщество Татарстана выступило с инициативой массовой отправки обращений родителей школьников к властям, чтобы в республиканских школах было введено пятидневное обучение в школах. Родителям школьников предлагают отправить соответствующие обращения президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а также другим официальным лицам.

Департамент образования администрации города Перми проверит информацию о разных проходных баллах в гимназии №4 им. братьев Каменских. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова взяла ситуацию на контроль. Ранее сообщалось, что в гимназии было решено установить разные проходные баллы для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.

В 2017 году с 30 регионами РФ действовал 31 план-график погашения задолженности за газ. В 2018 году был подписан еще 21 график. В перечень регионов, которые полностью сорвали план-график, попали Ульяновская, Оренбургская, Саратовская и Пензенская области, а также Чувашия и Удмуртия. На данный момент крупнейшим должником за поставленный газ в России остается население.

С 24 мая в России запретят уличные табло с курсами обмена валют. В Центробанке считают, что этот шаг поможет бороться с нелегальными обменниками, ведь теперь их будет сложнее заметить с улицы. Курсы, по которым банки продают и покупают валюту, можно будет узнать на табло непосредственно в отделениях.

Совет министров Европейского союза одобрил документ, согласно которому с 2021 года полному запрету подлежат пластиковые изделия. Под это определение подпадают продукты, изготовленные полностью или частично из пластика и предназначенные для одноразового или краткосрочного использования.

В Самаре завершился финальный матч Кубка России по футболу. «Локомотив» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч в сегодняшнем матче забил Дмитрий Баринов. «Локомотив» стал обладателем Кубка России сезона 2018/2019.